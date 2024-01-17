Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Nilai Teladan Pemimpin Jadi Kunci Pencegahan Korupsi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |22:22 WIB
Ganjar Pranowo Nilai Teladan Pemimpin Jadi Kunci Pencegahan Korupsi
Ganjar Pranowo di KPK (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menilai, teladan pemimpin menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi.

Hal itu Ganjar sampaikan saat pidato di acara program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) untuk capres-cawapres, Rabu (17/1/2024).

Dalam pidatonya, Ganjar menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan anak buah dengan pangkat terendah kala menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Ketika itu, ia bertanya alasan anak buahnya melakukan praktik korupsi.

"Saya bertanya sangat simpel sekali, kenapa anda korupsi? 'Disuruh Pak,' kalau kamu disuruh pimpinan mau minta katakan 100, berapa yang kamu cari? '200 Pak,' yang 100 buat siapa? 'Buat saya, saya bagi kepada teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti akan ditiru oleh semuanya," kata Ganjar saat menirukan percakapan dalam pidato di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Atas dari itu, Ganjar bertanya cara mencegah korupsi pada anak buahnya. "Gampang Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan atau tidak? Pak kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi jangan ngomong muluk-muluk karena itu sebenarnya praktik yang dihadapi dalam demokrasi," terang Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK korupsi Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180144//kpk-FjvE_large.jpg
KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Kemnaker, Sita Dokumen hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180112//kpk-TSMY_large.jpg
Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Ditetapkan Tersangka Korupsi RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179905//korupsi-htjn_large.jpg
Soal Pengembalian Sitaan Korupsi Rp13,2 Triliun, Jimly: Momentum Perbaikan Sistem Administrasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179887//sri_sultan-AGHz_large.jpg
Ketua KPK Bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179809//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VEZN_large.jpg
KPK Periksa Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono di Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179688//kasus_korupsi_kemnaker-y5C2_large.jpg
KPK Ungkap Dugaan Setoran Rutin Oknum Kemnaker dari Agen TKA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement