Ganjar Pranowo Nilai Teladan Pemimpin Jadi Kunci Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menilai, teladan pemimpin menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi.

Hal itu Ganjar sampaikan saat pidato di acara program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) untuk capres-cawapres, Rabu (17/1/2024).

Dalam pidatonya, Ganjar menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan anak buah dengan pangkat terendah kala menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Ketika itu, ia bertanya alasan anak buahnya melakukan praktik korupsi.

"Saya bertanya sangat simpel sekali, kenapa anda korupsi? 'Disuruh Pak,' kalau kamu disuruh pimpinan mau minta katakan 100, berapa yang kamu cari? '200 Pak,' yang 100 buat siapa? 'Buat saya, saya bagi kepada teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti akan ditiru oleh semuanya," kata Ganjar saat menirukan percakapan dalam pidato di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Atas dari itu, Ganjar bertanya cara mencegah korupsi pada anak buahnya. "Gampang Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan atau tidak? Pak kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi jangan ngomong muluk-muluk karena itu sebenarnya praktik yang dihadapi dalam demokrasi," terang Ganjar.