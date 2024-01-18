Ramalan Jayabaya Tentang Calon Presiden ke-8 Indonesia

JAKARTA - Ramalan Jayabaya tentang calon Presiden ke-8 Indonesia. Pasalnya, banyak orang yang menghubungkan ramalan-ramalan Jayabaya dengan peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk pemilihan umum (pemilu).

Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi ramalan adalah subjektif dan bisa dipercaya maupun tidak.

Lantas apa ramalan Jayabaya tentang Calon Presiden ke-8 Indonesia?

Ramalan yang tertuang dalam beberapa naskah tersebut menggambarkan akan terjadinya bencana besar yang memakan banyak korban jiwa. Di tengah masa sulit inilah muncul seorang Satria Piningit.

BACA JUGA: Ternyata Inilah Sosok yang Menulis Ramalan Jayabaya

Lebih lanjut lagi, sosok Satria Piningit digambarkan memiliki badan manusia dengan paras bak Batara Kresna. Ia juga akan berwatak seperti Baladewa dengan senjata Trisula Wedha.

“Satria Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. itulah yg menyebabkan Satria Piningit," kata Masud.

BACA JUGA: Ini Penyebab Pulau Jawa Diprediksi Terbelah Jadi Dua Menurut Ramalan Jayabaya

Sementara itu, senjata Trisula Wedha yang dibawa oleh Satria Piningit dipercaya sebagai sebuah kiasan. Senjata tersebut secara garis besar memiliki tiga makna yang dijadikan satu, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit, dan isinya, atau kiri, kanan, dan tengah.