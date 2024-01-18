TPN Ganjar-Mahfud soal Kemerdekaan Pers, Bukan Hanya Komitmen, Tapi Wajib Dilakukan!

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menegaskan, kebebasan pers harus dijunjung tinggi oleh setiap pasangan calon presiden. Hal itu harus dilakukan sebagai komitmen terhadap demokrasi di Indonesia.

Hal itu menanggapi rencana Dewan Pers yang akan melakukan Deklarasi Kemerdekaan Pers yang akan dilakukan pada 7 Februari 2024. Aiman menegaskan, kebebasan pers merupakan hal mutlak yang dijunjung tinggi semua pihak.

"Dari kami TPN bukan hal yang seharusnya dilakukan tapi wajib dilakukan," kata Aiman di Kantor Dewan Pers Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).