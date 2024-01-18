Survei LSI: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Menanjak Menuju Putaran Kedua Pilpres 2024

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kembali menyalip pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di peringkat 2 menyalip pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin yang turun ke peringkat 3,” ujar pembicara LSI, Ardian Sopa dalam rilis survei secara virtual, Kamis (18/1/2024).

Dalam survei tersebut Ganjar-Mahfud mengalami kenaikan elektabilitas dari 22,9 persen pada survei sebelumnya menjadi 24,8 persen. Adapun Anies-Muhaimin mengalami penurunan dari 25,3 persen menjadi 22,8 persen.

“Pasangan nomor urut 1 mengalami penurunan di periode ini sebesar 2,5 persen dari periode lalu, dan turun ke peringkat 3 di survei kali ini,” ujar Ardian.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 3-11 Januari 2024 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Metodologi sampling yakni multistage random sampling dan dilengkapi riset kualitatif. Survei ini disebut mempunyai margin of error +- 2,9 persen.

(Qur'anul Hidayat)