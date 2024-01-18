Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Stafsus Wapres: Tantangan Pemilu Indonesia Terbesar dan Terumit di Dunia

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |19:29 WIB
JAKARTA – Staf Khusus Wakil Presiden RI, Gatot Prio Utomo mengatakan, Pemilu di Indonesia memiliki tantangan yang tak mudah. Bahkan bisa dikatakan sebagai Pemilu terbesar dan terumit di dunia.

Menurutnya, indikasi Pemilu Indonesia sebagai yang terbesar dan terumit itu bisa dilihat dari beberapa dimensi, baik waktu, jumlah pemilih, dan sebaran pemilih yang luas.

“Dalam satu waktu secara serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRD baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota," kata Gatot Prio Utomo, Kamis (18/1/2024).

Pemilu 2024  diikuti dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Serta, sebaran pemilih di area negara kepulauan yang sangat luas dengan demografi yang sangat beragam, baik dari sisi suku, budaya, tingkat Pendidikan, dan juga kondisi ekonominya.

"Kompleksitas situasi ini jika tidak dipahami dan ditangani secara bijak, maka berpotensi memunculkan risiko pada kohesivitas kebangsaan kita," ujar Gatot.

Oleh karena itu, kualitas Pemilu 2024 harus ditingkatkan, sehingga triliunan anggaran Pemilu mampu menghasilkan kepemimpinan yang bermartabat, berlegitimasi kuat, dan inklusif di semua tingkatan.

"Supaya menghasilkan kepemimpinan bermartabat, maka Pemilunya harus bermartabat. Dan agar Pemilu bermartabat, maka prinsip-prinsip fairness harus menjadi pegangan dari seluruh pemangku kepentingan," ujar alumnus Univesitas Indonesia ini.

"Masyarakat seringkali sulit membedakan tindakan pejabat negara, apakah dalam kapasitas sebagai pengemban amanah jabatan atau sebagai timses paslon, sehingga tidak heran jika kemudian muncul banyak kecurigaan atau persepsi mengenai netralitas," sambungnya.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 pemilu Pilpres 2024
