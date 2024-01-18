MNC Group Undang Ketua TPN Jadi Pembicara MNC Forum LXXIV, Paparkan Ganjar-Mahfud Presiden Rakyat

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid menjadi pembicara dalam acara MNC Forum LXXIV di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). Arsjad dalam paparannya mengangkat alasan 'Ganjar Presiden Rakyat'.

Berdasarkan pantauan, Arsjad memaparkan sejumlah alasan sosok Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo layak menjadi Presiden. Salah satunya ialah pasangan itu menjamin kehidupan demokrasi Indonesia.

"Jelas banget mereka bisa dan berani mengembalikan kehidupan demokrasi kita seperti seharusnya," kata Arsjad, Kamis (18/1/2024).

Arsjad kemudian memaparkan sosok keduanya telah terbukti berpihak kepada rakyat. Hal itu pun dapat dilihat dari sejumlah jabatan politik yang diemban baik oleh Ganjar maupun Mahfud.