INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri MNC Forum LXXIV, Ketua TPN Tekankan Pemilu Harus Jadi Kemenangan Rakyat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:29 WIB
Hadiri MNC Forum LXXIV, Ketua TPN Tekankan Pemilu Harus Jadi Kemenangan Rakyat
Ketua TPN Ganjar Pranowo Arsjad Rasjid (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group menggelar MNC Forum LXXIV di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). Acara itu turut mengundang Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid.

Forum diskusi itu mengangkat tema 'Strategi Pemenangan Pemilu 2024 dan Corporate Bussiness Update'. Hadir dalam acara itu Executive Chairman MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Dalam paparannya, Arsjad Rasjid menjelaskan alasan-alasan Pemilu 2024 harus menjadi kemenangan rakyat. Di depan audience yang hadir, ia pun menekankan agar tidak salah memilih calon pemimpin Indonesia.

"Jangan salah pilih," kata Arsjad Rasjid, Kamis (18/1/2024).

Arsjad menilai sosok pemimpin Indonesia berikutnya merupakan pilihan vital. Sebab, negara Indonesia kini tengah bertransisi berubah dari negara maju berkembang negara maju.

Halaman:
1 2
      
