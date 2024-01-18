Arsjad Rasjid: Ganjar-Mahfud Tunjukkan Nilai Konsisten, Selalu Duduk dengan Rakyat

JAKARTA - Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selalu menunjukkan nilai konsisten kepada rakyat. Keduanya selalu bersedia duduk dengan rakyat kemanapun pergi.

Demikian diutarakan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dalam MNC Forum LXXIV, di Jakarta Concert Hall, Kamis (18/1/2024).

"Ganjar dan Mahfud sudah menunjukkan nilai-nilai yang konsisten, kemanapun mereka pergi, mereka selalu duduk setara dengan rakyat," ujar Arsjad Rasjid.

Keduanya pun selalu bersedia mendengar dan berdialog dengan rakyat. Hal itu dilakukan untuk mengetahui langsung permasalahan yang muncul di setiap elemen masyarakat.

"Mendengar dan berdialog langsung tentang masalah yang dihadapi rakyat,"ucap Arsjad Rasjid.