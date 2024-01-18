Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid: Ganjar-Mahfud Tunjukkan Nilai Konsisten, Selalu Duduk dengan Rakyat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:34 WIB
Arsjad Rasjid: Ganjar-Mahfud Tunjukkan Nilai Konsisten, Selalu Duduk dengan Rakyat
Ganjar-Mahfud Tunjukan Nilai Konsisten/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selalu menunjukkan nilai konsisten kepada rakyat. Keduanya selalu bersedia duduk dengan rakyat kemanapun pergi.

Demikian diutarakan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dalam MNC Forum LXXIV, di Jakarta Concert Hall, Kamis (18/1/2024).

"Ganjar dan Mahfud sudah menunjukkan nilai-nilai yang konsisten, kemanapun mereka pergi, mereka selalu duduk setara dengan rakyat," ujar Arsjad Rasjid.

Keduanya pun selalu bersedia mendengar dan berdialog dengan rakyat. Hal itu dilakukan untuk mengetahui langsung permasalahan yang muncul di setiap elemen masyarakat.

"Mendengar dan berdialog langsung tentang masalah yang dihadapi rakyat,"ucap Arsjad Rasjid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement