HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid Bongkar Alasannya Jadi Ketua TPN: Saya Tak Bisa Tinggal Diam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:55 WIB
Arsjad Rasjid Bongkar Alasannya Jadi Ketua TPN: Saya Tak Bisa Tinggal Diam
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengungkap alasan dirinya matang untuk menjadi Ketua TPN Ganjar-Mahfud. Hal itu diungkapkan dalam dialog MNC Forum LXXIV di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (18/1/2024).

Arsjad mengaku banyak orang-orang heran dengan pilihan dirinya yang ikut bergerak dalam politik praktis. Apalagi, posisi yang diemban dalam politik itu merupakan posisi yang tinggi.

"Saya itu sering ditanya, are you crazy, karena katanya udah enak hidup sebagai pengusaha, eh malah masuk ke proses politik bahkan menjadi Ketua," ungkap Arsjad, Kamis (18/1/2024).

