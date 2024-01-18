Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid: Bila Rakyat Tahu Gagasan Ganjar-Mahfud, Kami Yakin Akan Terpilih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:09 WIB
Arsjad Rasjid: Bila Rakyat Tahu Gagasan Ganjar-Mahfud, Kami Yakin Akan Terpilih
Arsjad Rasjid (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengungkap gagasan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selalu berpihak pada rakyat. Ia pun meyakini jika gagasan itu diketahui, maka keduanya akan terpilih pada Pilpres mendatang.

"Bilamana masyarakat tahu siapa mas Ganjar, siapa Pak Mahfud, gagasan mereka, maka kami yakin akan terpilih," ucap Arsjad Rasjid di iNews Tower, Kamis (18/1/2024).

Oleh karenanya, kata dia, seluruh pendukung dan relawan pendukung Ganjar-Mahfud harus semakin masif dalam mensosialisasikan gagasan tersebut. Gagasan itu harus bisa disosialisasikan hingga akar rumput.

"Informasinya harus kita kuatkan. Harus bisa didengar oleh seluruh masyarakat. Dan kita bicara manusia," ungkapnya.

Arsjad meyakini gagasan kerakyatan Ganjar dan Mahfud mampu membawa masyarakat tenang. Gagasan keduanya juga diyakini cocok untuk menjawab semua hal sensitif untuk mengubah Indonesia menjadi negara maju.

"Karena apa? Karena tantangan ke depan, banyak hal-hal sensitif yang harus dibaguskan, lebih lagi harus yaitu, pemimpin yang bisa menyelesaikannya dengan cepat.13 tahun itu cepat, 5 tahun ke depan penting, krusial sekali sebagai pondasinya," tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
