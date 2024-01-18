Aktivis Pejuang Patih Gajah Mada Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat energi baru untuk memenangkan Pilpres 2024. Sejumlah pimpinan aktivis mahasiswa pemuda dan alumni kelompok Organisasi Cipayung Plus menggelar Deklarasi Patih Gajah Mada - Pejuang Putih Ganjar Mahfud.

Demikian diungkapkan Sekjend Patih Gajah Mada Adlan Athori yang Juga Sekjend OIC Youth Indonesia dan Alumni Muhammadiyah dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/1/2024).

Sementara menurut Ketua Koordinator Relawan Patih Gajah Mada Hendrik yang juga alumni HMI, Cipayung Plus merupakan komunitas yang terdiri sejumlah aktivis dengan berbagai latar belakang organisasi. Di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Kemudian, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan organisasi kepemudaan lainnya.

Sekretaris Jenderal Patih Gajah Mada, Adlan Athori, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal OIC Youth Indonesia dan alumni Muhammadiyah, menyatakan bahwa deklarasi ini diinisiasi oleh Presiden Pemuda Dunia, World NYC Federation, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP KNPI, Bung Taufik Lubis.

Tujuan utamanya adalah mengumpulkan kekuatan generasi muda, menyatukan gerak pemikiran, dan tindakan untuk mendukung Ganjar Mahfud pada Pemilu 2024.

Deklarasi ini diresmikan oleh Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Bagas Adhadirgha, yang juga merupakan tokoh muda pengusaha nasional dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI periode 2018-2022, acara ini dihadiri oleh ratusan generasi muda aktivis kemahasiswaan dan alumni kelompok Cipayung.

“Memenangkan Ganjar Mahfud artinya memenangkan Indonesia, memenangkan demokrasi, memenangkan hak yang sama untuk membangun bangsa menuju Indonesia Unggul," katanya.