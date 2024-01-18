Hary Tanoe Ajak Relawan Ganjar-Mahfud Kawal Proses Pemilu agar Berjalan Transparan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengajak relawan hingga pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengawal seluruh proses Pemilu agar berjalan transparan.

"Tadi disampaikan juga supaya segala suatu berjalan dengan transparan, apa adanya," ujar Hary Tanoesoedibjo usai menghadiro MNC Forum LXXIV, Kamis (18/1/2024).

Pengawalan itu, menurutnya, perlu dilakukan hingga di tempat-tempat pemungutan suara. Ia pun menyampaikan bahwa keberadaan saksi merupakan hal penting di TPS.

"Keberadaan saksi itu penting, dan itu memang fokus Ketua TPN, dan semua relawan juga," tuturnya.

Sejauh ini, kata dia, TPN pun tengah menggodok agar seluruh saksi itu hadir dalam TPS. "TPN memikirkan bagaimana saksi itu bagaimana betul-betul hadir di semua TPS," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )