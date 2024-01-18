MUI Ajak Masyarakat Jangan Kendor Bantu Perjuangan Warga Gaza

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah mengajak masyarakat untuk terus membantu perjuangan warga Gaza, Palestina. Mereka masih mengalami penderitaan karena serangan Israel.

MUI juga sempat mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang “Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina” pada November 2023.

Dalam fatwa tersebut, kata Ikhsan Abdullah, menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah. MUI juga telah mengharamkan segala bentuk aktivitas dan dukungan pada agresi Israel atas Palestina.

MUI merekomendasikan kepada umat Islam agar semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

“Itu bagian dari pelaksanaan fatwa dukungan perjuangan Palestina,” katanya di sela-sela kegiatan Silaturahmi Nasional Ormas Islam dan Majelis-majelis Agama dalam Deklarasi Pemilu Damai Tokoh Bangsa Lintas Ormas Islam dan Lintas Agama, dikutip Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, masyarakat jangan kendor untuk terus membantu warga Gaza, termasuk sosialisasi gerakan boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel. Berbagai gerakan yang dilakukan untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel telah menjadi fenomena global.

Setidaknya upaya yang dilakukan melahirkan perubahan signifikan di tengah masyarakat. Bahkan, imbasnya menjadi preferensi atas produk-produk lokal yang kian membaik.

“Ini sesuatu yang menggembirakan, produk lokal mampu mengambil alih posisi brand-brand yang terafiliasi Israel,” tuturnya.