Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Ajak Masyarakat Jangan Kendor Bantu Perjuangan Warga Gaza

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:33 WIB
MUI Ajak Masyarakat Jangan Kendor Bantu Perjuangan Warga Gaza
MUI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah mengajak masyarakat untuk terus membantu perjuangan warga Gaza, Palestina. Mereka masih mengalami penderitaan karena serangan Israel.

MUI juga sempat mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang “Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina” pada November 2023.

Dalam fatwa tersebut, kata Ikhsan Abdullah, menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah. MUI juga telah mengharamkan segala bentuk aktivitas dan dukungan pada agresi Israel atas Palestina.

MUI merekomendasikan kepada umat Islam agar semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

“Itu bagian dari pelaksanaan fatwa dukungan perjuangan Palestina,” katanya di sela-sela kegiatan Silaturahmi Nasional Ormas Islam dan Majelis-majelis Agama dalam Deklarasi Pemilu Damai Tokoh Bangsa Lintas Ormas Islam dan Lintas Agama, dikutip Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, masyarakat jangan kendor untuk terus membantu warga Gaza, termasuk sosialisasi gerakan boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel. Berbagai gerakan yang dilakukan untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel telah menjadi fenomena global.

Setidaknya upaya yang dilakukan melahirkan perubahan signifikan di tengah masyarakat. Bahkan, imbasnya menjadi preferensi atas produk-produk lokal yang kian membaik. 

“Ini sesuatu yang menggembirakan, produk lokal mampu mengambil alih posisi brand-brand yang terafiliasi Israel,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement