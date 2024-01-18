Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Syukuran HUT Ganjarian Spartan, Guntur Romli: Ganjar Pranowo Bisa Bawa Indonesia Unggul

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:39 WIB
Syukuran HUT Ganjarian Spartan, Guntur Romli: Ganjar Pranowo Bisa Bawa Indonesia Unggul
Syukuran HUT Ganjarian Spartan (Foto: Ari Sandita)
JAKARTA - Ketua Umum Ganjarian Spartan, HM Guntur Romli Anggiat mengatakan, Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, dan lebih unggul.

Menurutnya, tujuan didirikannya Spartan Ganjar Pranowo lantaran kecintaan mereka terhadap negeri ini, pada ibu pertiwi, dan pada Indonesia. Pasalnya, mereka ingin membela Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Karena kecintaan itulah bagi kita, Indonesia harus dipimpin sosok yang tepat, sosok yang benar-benar bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, yang lebih unggul, dan lebih maju. Kita setahun lalu sudah sepakat sosok itu adalah Ganjar Pranowo," ujarnya secara daring dalam HUT Ganjarian Spartan ke 1 di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

Ia menambahkan, setahun ini, tak ada keraguan di antara Ganjarian Spartan dan justru keyakinan itu semakin kuat meskipun banyak tantangan dan dinamika. Namun, seperti halnya emas yang harus ditempa, Ganjar Pranowo dengan segala gesekan, yang tempaannya adalah emas untuk benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia.

"Kita tak pernah surut dan gamang Pak Ganjar yang bisa melanjutkan kepemimpinan di negeri ini," katanya.

(Arief Setyadi )

      
