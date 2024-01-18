Survei IndexPolitica: Media Sosial Lebih Efektif Digunakan saat Pemilu

TANGERANG SELATAN – Indexpolitica Indonesia menyampaikan rilis hasil survei persepsi masyarakat terhadap Pemilu 2024.

Dalam survei tersebut menunjukkan, jika 53,55 persen calon pemilih mengenal kandidat dalam Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres) melalui konten Sosmed seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube.

"Karena konten-konten dari media sosial ini langsung dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat," ujar Direktur Eksekutif IndexPolitica, Denny Charter, di kawasan Serpong BSD, Tangerang Selatan, Kamis (18/1/2024).

Dalam pemaparannya, Denny menjelaskan, dari 53,55 persen hasil survei itu Facebook menyumbang terbesar dengan 17,12 persen, Instagram 13,74 persen, Tiktok 10,28 persen, dan Youtube 9,31 persen.

BACA JUGA: Ini 63 Lembaga Survei dan Quick Count Pemilu 2024 yang Sudah Mendaftar di KPU

Disamping itu, dia juga menganggap bahwa peran media ruang publik seperti spanduk, baliho, dan stiker mendapatkan prosentase di angka 15,50 persen.

"Media luar ruangan seperti cetak spanduk, cetak stiker, baliho, biayanya mahal tapi efeknya tidak ada. Jadi sangat lebih efektif jika menggunakan media-media sosial,"pungkasnya.