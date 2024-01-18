Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pacu SDM Unggul, Perindo Dukung Program Satu Desa Satu Faskes Ganjar-Mahfud

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:56 WIB
Pacu SDM Unggul, Perindo Dukung Program Satu Desa Satu Faskes Ganjar-Mahfud
Jubir Nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati (Foto: Dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Pacangan Capres-cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki salah satu program unggulan berupa satu desa satu fasilitas kesehatan (faskes). Adapun tujuan dari program tersebut di antaranya pencegahan stunting yang masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Juru Bicara Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo, dengan program satu desa satu faskes merupakan komitmen Ganjar-Mahfud menghadapi Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Indonesia, menurutnya, perlu memiliki generasi penerus yang sehat, termasuk terbebas stunting agar bonus demografi mendatang menjadi hal yang positif.

"Bagaimana kita menyiapkan SDM yang berkualitas. SDM berkualitas berasal dari generasi muda yang sehat dan cerdas," kata Ike kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

Juru Bicara partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menjelaskan, beberapa dampak stunting, seperti pertumbuhan anak tidak optimal, kecerdasan juga terganggu, sehingga mengganggu kemampuan belajar. Bahkan, dampak panjang bisa mengakibatkan obesitas dan penyakit yang mematikan seperti diabetes, jantung, serta kanker.

Ike optimistis program Ganjar-Mahfud yang juga diusung Partai Perindo itu akan diterima oleh masyarakat. Pasalnya, jika hal tersebut terjadi maka angka kesehatan secara nasional akan membaik.

"Kalau di tiap desanya masyarakatnya sehat-sehat, otomatis di kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota masyarakatnya juga pasti sehat. Karena apa? karena di tiap desa fasilitas kesehatannya terpenuhi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
