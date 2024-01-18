Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Isu Sri Mulyani dan Basuki Mundur dari Kabinet, Ganjar: Mudah-mudahan Tak Terjadi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |23:04 WIB
Respons Isu Sri Mulyani dan Basuki Mundur dari Kabinet, Ganjar: Mudah-mudahan Tak Terjadi
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons isu Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, seandainya terjadi pasti ada sesuatu. Ia berharap, kabar tersebut tidak terjadi.

"Oh ya? Saya kurang tahu malah, tapi seandainya itu terjadi pasti ada sesuatu. Mudah mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, akan lebih baik kalau publik tahu apa problemnya," kata Ganjar kepada wartawan disela blusukan ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Ganjar pun meminta agar jika isu dua menteri tersebut mundur itu benar agar segera disampaikan masalah utamanya. Namun, jika tidak mundur juga disampaikan ke publik.

"Sehingga kalau itu atau beliau-beliau mau mundur bukan karena ada sesuatu, nah sesuatu ini harus disampaikan, bila perlu tidak mundur, tapi itu diperbaiki," ucapnya.

Lebih lanjut, Ganjar menilai bahwa hal itu untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan pekerjaan pun sampai tuntas hingga akhir masa jabatan. Ia pun akan menanyakan langsung kabar isu tersebut langsung ke dua tokoh itu.

"Menurut saya iya sampai dengan tuntas. Tapi kalau sesuatu nya tidak bisa tertolong Dan menjadi sikap itu saya belum tahu, nanti coba saya tanyakan. Saya kenal sama beliau beliau," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement