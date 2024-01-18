Respons Isu Sri Mulyani dan Basuki Mundur dari Kabinet, Ganjar: Mudah-mudahan Tak Terjadi

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons isu Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, seandainya terjadi pasti ada sesuatu. Ia berharap, kabar tersebut tidak terjadi.

"Oh ya? Saya kurang tahu malah, tapi seandainya itu terjadi pasti ada sesuatu. Mudah mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, akan lebih baik kalau publik tahu apa problemnya," kata Ganjar kepada wartawan disela blusukan ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Ganjar pun meminta agar jika isu dua menteri tersebut mundur itu benar agar segera disampaikan masalah utamanya. Namun, jika tidak mundur juga disampaikan ke publik.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Serap Aspirasi dari Gen Z Pelaku UMKM hingga Influencer di Madiun

"Sehingga kalau itu atau beliau-beliau mau mundur bukan karena ada sesuatu, nah sesuatu ini harus disampaikan, bila perlu tidak mundur, tapi itu diperbaiki," ucapnya.

Lebih lanjut, Ganjar menilai bahwa hal itu untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan pekerjaan pun sampai tuntas hingga akhir masa jabatan. Ia pun akan menanyakan langsung kabar isu tersebut langsung ke dua tokoh itu.

"Menurut saya iya sampai dengan tuntas. Tapi kalau sesuatu nya tidak bisa tertolong Dan menjadi sikap itu saya belum tahu, nanti coba saya tanyakan. Saya kenal sama beliau beliau," ungkapnya.