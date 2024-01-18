Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pajak Motor Bakal Naik, Ganjar: Kita Mesti Bijak dan Hitung Betul

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |23:18 WIB
Pajak Motor Bakal Naik, Ganjar: Kita Mesti Bijak dan Hitung Betul
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons rencana Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan yang hendak menaikkan pajak motor bensin. Menurutnya, masalah transisi energi perlu bijak dan hitung dengan betul.

"Rasa-rasanya hari ini semua lagi berbincang bagaimana transisi energi dilakukan, kita musti bijak betul, kita hitung betul begitu ya," kata Ganjar kepada wartawan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Ganjar pun mempertanyakan kebijakan menaikkan pajak seiring dengan dimulainya energi baru terbarukan diinvestasikan di Indonesia.

"Apakah dengan seperti menaikan pajak, atau segera kita memulai energi baru terbarukan untuk diinvestasikan. Selebihnya, ya mari transportasi publiknya kita mulai lebih baik lagi, semua orang tidak menggunakan kendaraan pribadi, atau diinsentif pada kepemilikan kendaraan pribadi sehingga dibatasi, makin tinggi ya pajak progresif atau betul-betul dibatasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar menilai masih banyak yang bisa diperhitungkan soal isu tersebut. "Saya kira banyak hal yang bisa kita perhitungkan pada soal itu, di luar disinsentif dengan menaikan sekadar menaikan pajak, ada akun-akun yang lain," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement