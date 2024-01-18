Ganjar Pranowo Bocorkan Isu yang Akan Diangkat Mahfud Jelang Debat Cawapres

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membocorkan sejumlah isu yang akan diangkat Cawapres Mahfud MD menjelang pertarungan debat Cawapres jilid II yang akan dihelat di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu 21 Januari 2024 mendatang.

Menurutnya, isu yang akan diangkat mulai dari pupuk hingga pekerja migran.

"Ini pertanyaan bagus ya, besok debatnya Pak Mahfud saya kira pas ya mungkin di seluruh tempat di Indonesia yang kita kunjungi, pupuk menjadi persoalan serius ya. Satu kurang dan tadi ada data petani yang sangat bagus sekali menyampaikan dari sekian komoditas, sekarang hanya sedikit yang diberikan subsidi dan ternyata dari sedikit diberikan subsidi itu pun kurang," kata Ganjar usai kampanye di Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

"Pertanyaan mereka adalah bagaimana nasibnya kalau kita bicara soal kesetaraan pangan dan produktifitas saya kira petani jadi penting saya banyak inspirasi dari para petani tadi agar besok dimasukkan dalam sebuah materi perdebatan. Kalau kita bicara ketahanan pangan, darurat pangan, salah satu yang kita bicarakan adalah politik pupuk ini," tambahnya.

Ganjar mengungkap bahwa isu pekerja migran hingga UMKM akan dibahas dalam debat Cawapres tersebut.

"Yang mungkin disampaikan nanti dalam perdebatan yang berikutnya tadi ada soal UMKM, ada soal pekerja migran, 'kami ini kan kerja ke luar negeri karena maaf miskin. tapi anak-anak saya tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. gimana dong, makanya pada saat saya bekerja saya ingin menyekolahkan anak saya' pertanyaan bagusnya adalah 'apakah anak saya bisa mendapatkan fasilitas, bapak Ganjar bisa gak' saya pikir bener juga ya," ujarnya.