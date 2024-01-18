Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yakin Ganjar-Mahfud Menang, OSO: Rakyat yang Menentukan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |23:58 WIB
Yakin Ganjar-Mahfud Menang, OSO: Rakyat yang Menentukan
Hanura yakin Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024 (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang alias OSO membuka kegiatan bimbingan teknis bagi badan saksi daerah se-Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (18/1/2024) malam.

Kegiatan yang dikomandoi Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Hanura itu, diikuti ratusan kader dan saksi, yang bertugas mengawal perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

OSO meminta seluruh kader Partai Hanura merapatkan barisan dan mempersiapkan diri untuk mengawal suara partainya, sekaligus pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 BACA JUGA:

Sebab, ada kekhwatiran gelaran pesta demokrasi lima tahunan, dinodai dengan kencurangan, sebagaimana isu yang marak beredar di ruang publik.

 BACA JUGA:

"Jadi saya kumpulkan kader Partai Hanura seluruh Indonesia untuk mengawasi suara partai dan mengawasi kencurangan-kecurangan yang memungkinkan, sebagaimana isu-isu selama ini berkembang," kata OSO di depan ratusan kader Hanura.

Dalam kesempatan itu, OSO meminta seluruh pengurus dan anggota BSN membekali diri, dan bersiap mengawal seluruh TPS. Dia juga menekankan kepada seluruh kader Partai Hanura, agar tidak berkhianat kepada partai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement