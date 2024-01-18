Yakin Ganjar-Mahfud Menang, OSO: Rakyat yang Menentukan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang alias OSO membuka kegiatan bimbingan teknis bagi badan saksi daerah se-Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (18/1/2024) malam.

Kegiatan yang dikomandoi Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Hanura itu, diikuti ratusan kader dan saksi, yang bertugas mengawal perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

OSO meminta seluruh kader Partai Hanura merapatkan barisan dan mempersiapkan diri untuk mengawal suara partainya, sekaligus pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebab, ada kekhwatiran gelaran pesta demokrasi lima tahunan, dinodai dengan kencurangan, sebagaimana isu yang marak beredar di ruang publik.

"Jadi saya kumpulkan kader Partai Hanura seluruh Indonesia untuk mengawasi suara partai dan mengawasi kencurangan-kecurangan yang memungkinkan, sebagaimana isu-isu selama ini berkembang," kata OSO di depan ratusan kader Hanura.

Dalam kesempatan itu, OSO meminta seluruh pengurus dan anggota BSN membekali diri, dan bersiap mengawal seluruh TPS. Dia juga menekankan kepada seluruh kader Partai Hanura, agar tidak berkhianat kepada partai.