Relawan Gelar Pelatihan Digital kepada Penyandang Disabilitas, Salah Satu Program Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Relawan Sahabat SandiUno For Ganjar menggelar pelatihan media digital terhadap penyandang disabilitas, di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Rabu (17/1/2024).

PIC Relawan Sahabat SandiUno For Ganjar, Osmiyati Afarinda Nurifai mengatakan, pelatihan ini bermaksud agar dapat lebih membantu komunitas peyandang disabilitas dalam memberikan pengetahuan dampak yang ditimbulkan dari media digital.

Dengan pelatihan ini dapat terciptanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat disabilitas.

"Tujuan workshop ini agar bisa menjembatani pengetahuan dan bagaimana cara yang baik dalam melek digital bagi peyandang disabilitas yang mau mencari penghasilan," kata Osmiyati.