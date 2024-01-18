Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motor Tabrak Truk di Bogor Tewaskan 1 Orang, Begini Kronologinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |11:48 WIB
Motor Tabrak Truk di Bogor Tewaskan 1 Orang, Begini Kronologinya
Polisi mengolah TKP kecelakaan sepeda motor versus truk di Jalan Jonggol-Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (Foto: Polres Bogor)
BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan truk dan motor terjadi di Jalan Raya Jonggol-Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/1/.2024), menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa kecelakaan terjadi pukul 05.30 WIB tadi. Awalnya, motor yang dikendarai warga berinisial BA berboncengan dengan LT melaju dari arah Jonggol menuju Cileungsi.

"Di TKP diduga pengendara motor kurang konsentrasi dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya," kata Rizky.

Tiba-tiba motor tersebut bergerak ke kanan jalan dan pada saag bersamaan muncul truk yang dikendarai pria berinisial AS dari arah berlawanan. Sehingga, kecelakaan antara kedua kendaraan itu tidak dapat terhindarkan.

