HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Tiang Reklame di Ciputat Bahayakan Pengendara Motor

Hambali , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |18:05 WIB
Duh! Tiang Reklame di Ciputat Bahayakan Pengendara Motor
Tiang Billboard Resahkan Pengendara/Foto: Okezone
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Sebuah tiang besar billboard berdiri di badan Jalan Cendrawasih Raya, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, membuatr keresahan para pengguna jalan yang melintas di lokasi.

Pantauan pada Kamis (18/01/24) siang, tiang billboard berdiri di jalur kiri yang mengarah ke flyover Stasiun Jurangmangu. Letaknya berada persis di bagian samping pagar SDN Sawah 01. Billboard setinggi sekira 12 meter itu kini dipakai untuk promosi.

Tiang billboard tersebut awalnya berdiri di atas lahan pribadi, letaknya pun berada di luar badan jalan. Namun kondisi itu berubah setelah dilakukan pelebaran jalan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) di pengujung 2023.

Kini tiang billboard menjorok masuk sekira 1 meter ke dalam badan jalan. Situasi itu sangat membahayakan pengendara yang melintas di jalur kiri, terlebih pada malam hari di mana suasana sekitar lokasi minim pencahayaan.

"Kalau yang nggak biasa lewat sini, bawa kendaraannya kenceng, bisa nabrak tiang (billboard) di depan, karena posisi tiangnya udah hampir di tengah. Harusnya sebelum jalan dilebarin, tiang reklamenya dipindahin dulu," ujar pengemudi ojol, Ade Lutfi.

