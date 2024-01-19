Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Brantas Pungli ke Sopir Truk, Ganjar Pranowo: Kalau Orang Kecil Saja Kena Terus Piye?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |03:15 WIB
Brantas Pungli ke Sopir Truk, Ganjar Pranowo: Kalau Orang Kecil Saja Kena Terus <i>Piye</i>?
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)




MADIUN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berbicara pengalaman memberantas pungutan liar (Pungli) terhadap sopir truk kala menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hal itu disampaikan dihadapan ribuan relawan di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (18/1/2024).

"Sesuatu yang kecil dan disuarakan oleh rakyat kecil, mohon maaf, para supir truk dan mereka menyampaikan kepada saya, pak, tolong berantas itu pungli. Karena saya tanya, apakah sekarang masih ada, masih pak, di mana pak? Ditunjukan," ucap Ganjar.

"Saya tanya di Jawa Tengah masih ada. Tapi relatif sudah tidak ada. Sampeyan menyiapkan berapa. Saya biasa menyiapkan 50rb, berapa? Enam, berarti 300. Dikasih ke siapa di jalan itu? Nah," tambahnya.

Ganjar pun mempertanyakan orang kecil saja kena Pungli, bagaimana saat mengurus dokumen seperti KTP dan lainnya.

"Bapak ibu kalau orang kecil saja sudah kena pungli, terus piye? Nanti ngurus dokumen kena pungli, ngurus KTP kena pungli, jangan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
