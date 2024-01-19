Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Keluhan Pupuk dari Petani, Ganjar Pranowo: Subsidi Dikurangi Harusnya Fair

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |03:37 WIB
Terima Keluhan Pupuk dari Petani, Ganjar Pranowo: Subsidi Dikurangi Harusnya <i>Fair</i>
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan blusukan ke perdesaan di kawasan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk berdiskusi dengan sejumlah elemen masyarakat mulai dari petani hingga pelaku UMKM.

Ia mengungkap permasalahan pupuk bagi petani tak terlepas dari subsidi dari pemerintah yang bisa fair atau adil.

"Karena subsidinya dikurangi dan kita mesti dari pemerintah harus fair diceritakan saja maka ketika kita bicara terus menerus kemarin dibicarakan," ujar Ganjar kepada wartawan usai diskusi, Kamis (18/1/2024).

Ganjar pun menyoroti penyelenggaraan bazar pupuk soal lonjakan harga dan sulit mendapatkan. Ia menyebut seharusnya pemerintah tidak panik.

Halaman:
1 2
      
