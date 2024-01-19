Pertumbuhan Ekonomi Mandek Gegara Korupsi, HT: Pilih Mahfud MD Sangat Tepat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebut salah satu akar permasalah ekonomi Indonesia yang tidak tumbuh pesat adalah korupsi.

"Salah satu akar permasalahan kita tidak bisa tumbuh tinggi (ekonomi) itu karena korupsi," kata HT dalam MNC Forum LXXIV, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

HT menyebut bahwa uang hasil korupsi pejabat-pejabat negara seharusnya bisa digunakan untuk program mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, sosok pemimpin Indonesia selanjutnya harus mampu memangkas praktik korupsi.

"Korupsi itu luar biasa, itu kalau dipangkas, uangnya dipakai program untuk mengentaskan kemiskinan maka pertumbuhan (ekonomi) kita bisa sangat besar," tambahnya.

Ia pun menyanjung dipilihnya Mahfud MD menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Sosok Mahfud yang dikenal pendekar hukum, menurutnya, bisa memberantas korupsi sehingga cita-cita pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun bisa dicapai.

"Akar permasalahannya korupsi, saya rasa pilih pak Mahfud sangat tepat," sambungnya.

(Fakhrizal Fakhri )