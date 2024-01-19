Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo: Ganjar dan Mahfud Paslon Paling Jujur dan Apa Adanya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:06 WIB
Hary Tanoesoedibjo: Ganjar dan Mahfud Paslon Paling Jujur dan Apa Adanya!
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan yang paling jujur dalam MNC Forum LXXIV di iNews Tower, Kamis (18/1/2024).

HT awalnya menyinggung bahwa negara Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Sehingga, menurutnya, bonus demografi itu harus bisa dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

Oleh karenanya diperlukan juga sosok pemimpin yang siap menghadapi persoalan ini. Ia pun menyebut bahwa sosok pemimpin yang jujur saat ini yang diperlukan.

"Jadi 10 tahun ke depan itu bonus demografi harus mampu tumbuh tinggi (ekonomi), jadi jangan terlalu banyak janji itu. Ganjar mahfud itu adalah paslon yang paling jujur apa adanya," tutur Hary Tanoesoedibjo, Kamis (18/1/2024).

Selain bonus demografi, HT juga menyebut permasalahan pertumbuhan ekonomi juga terhalang praktik korupsi. Oleh karenanya diperlukan juga pemimpin yang mampu memberantas korupsi.

"Itu kalau dipangkas, uangnya dipakai program untuk mengentaskan kemiskinan pertumbuhan kita bisa sangat besar. Akar permaslaahan korupsi, saya rasa pilih pak Mahfud sangat tepat," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
