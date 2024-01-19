Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Tawarkan KTP Sakti Atasi Masalah Pupuk Subsidi ke Petani

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:32 WIB
Ganjar Pranowo Tawarkan KTP Sakti Atasi Masalah Pupuk Subsidi ke Petani
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menawarkan program KTP Sakti sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga yang meroket bagi kalangan petani.

"Kami waktu di Jawa Tengah, punya pengalaman. Akhirnya kami tahu, berapa jumlah petani, tanahnya luasnya berapa, yang buruh tani berapa, siapa yang bisa mengakses itu. Maka kenapa saya dorong, ini KTP Saktinya, agar bisa menjadi basis data untuk bisa mengurai itu," kata Ganjar kepada wartawan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Ganjar pun menyebut jika permasalahan data tersebut sudah selesai selanjutnya bisa menambahkan subsidi pupuk hingga membuat pabrik pupuk secara mandiri.

"Nah kalau sudah ketemu apa yang dilakukan? Ya kamu tambahin subsidi pupuk boleh, pupuknya diperoleh dari impor silakan, tapi kalau mau mandiri ya buat pabrik pupuk baru. Hitungan kita 3 ya. Nah kalau ini bisa kita lakukan mungkin bisa menggenapi kekurangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga mempertimbangkan kelanjutannya dengan cara meramu pupuk organik maupun pengganti organik.

"Tapi, menjaga sustainabilitasnya (kelanjutan) dengan cara meramu dengan pupuk organik atau pengganti organik, penting juga," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
