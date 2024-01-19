Ganjar Pranowo Belum Tahu Bocoran Megawati Bakal Turun Kampanye Terbuka

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahui bocoran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bakal turun kampanye terbuka di daerah mana saja.

Diketahui KPU telah menetapkan kampanye terbuka Capres-Cawapres dilaksanakan 21 Januari - 10 Februari 2024.

"Iya ndak tahu bocoran lah. Ha haa haa haa haa. Tempat-tempat yang sudah kita siapkan dalam waktu pendek kalau enggak salah Jateng sama Jatim ya memang tokoh tokoh akan turun untuk kampanye," kata Ganjar kepada wartawan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

BACA JUGA: Menengok Kesederhanaan Ganjar Temui Anak Mamiek Prakoso di Tengah Safari Politik ke Ngawi

Ganjar bakal menanyakan Megawati akan ikut kampanye terbuka di mana. "Belum tahu nanti saya tanyakan," ucapnya.

Lebih lanjut, Ganjar berharap agar tokoh yang turun dalam kampanye terbuka dapat membantu berikan keyakinan pada masyarakat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Tawarkan KTP Sakti Atasi Masalah Pupuk Subsidi ke Petani

"Mudah-mudahan itu bisa membantu memberikan keyakinan pada masyarakat," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )