Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Belum Tahu Bocoran Megawati Bakal Turun Kampanye Terbuka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:44 WIB
Ganjar Pranowo Belum Tahu Bocoran Megawati Bakal Turun Kampanye Terbuka
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahui bocoran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bakal turun kampanye terbuka di daerah mana saja.

Diketahui KPU telah menetapkan kampanye terbuka Capres-Cawapres dilaksanakan 21 Januari - 10 Februari 2024.

"Iya ndak tahu bocoran lah. Ha haa haa haa haa. Tempat-tempat yang sudah kita siapkan dalam waktu pendek kalau enggak salah Jateng sama Jatim ya memang tokoh tokoh akan turun untuk kampanye," kata Ganjar kepada wartawan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Ganjar bakal menanyakan Megawati akan ikut kampanye terbuka di mana. "Belum tahu nanti saya tanyakan," ucapnya.

Lebih lanjut, Ganjar berharap agar tokoh yang turun dalam kampanye terbuka dapat membantu berikan keyakinan pada masyarakat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Mudah-mudahan itu bisa membantu memberikan keyakinan pada masyarakat," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement