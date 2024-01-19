Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sulteng Diguncang Tiga Kali Gempa dalam Semalam

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:56 WIB
Sulteng Diguncang Tiga Kali Gempa dalam Semalam
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 3,7 mengguncang barat laut Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Kamis (18/1/2024).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 23:11 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 1.08 Lintang Selatan dan 121.49 Bujur Timur dengan pusat gempa berada (5 km BaratLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:3.7, 18-Jan-2024 23:11:21WIB, Lok:1.08LS, 121.49BT (5 km BaratLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG,"dikutip dalam akun Twitternya @infoBMKG, Jumat (19/1/2024).

Sebelumnya pada pukul 23.06 WIB, Kabupaten Dompu juga diguncang gempa. Dimana gempa berkekuatan Magnitudo (M) 4,5 berada di 1.09 Lintang Selatan dan 121.49 Bujur Timur dengan pusat gempa berada (Pusat gempa berada di darat 5 km BaratLaut Tojo Una-Una), pada kedalaman 6 Km.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 18-Jan-24 23:06:40 WIB, Lok:1.09 LS, 121.49 BT (Pusat gempa berada di darat 5 km BaratLaut Tojo Una-Una), Kedlmn:6 Km Dirasakan (MMI) II-III Ampana, II-III Poso #BMKG,"kata dia.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bumi
