Tak Gubris Permintaan Penundaan Pemeriksaan, Polisi Tetap Ultimatum Siskaeee: Diperiksa atau Jemput Paksa!

JAKARTA - Polisi tak menggubris selebgram Siskaeee yang meminta dilakukan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemeran film pornografi di Jakarta Selatan. Penyidik menegaskan tidak dapat mengikuti permintaan penundaan tersebut.

"Pemeriksaan terhadap tersangka Siskae ttidak ada perubahan, tetap diagendakan sesuai jadwal pemeriksaan yang tertuang dalam surat panggilan terhadap tersangka yang sudah dilayangkan oleh penyidik," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Jumat (19/1/2024).

Siskaeee sebelumnya meminta penyidik menunda pemeriksaan terhadap dirinya hingga putusan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan status tersangkanya.

Hal itu dilakukan agar sama-sama menghargai proses peradilan permohonan prapid di PN Jaksel pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Register No. 07/Pid.Pra/2024/PN/JKT SEL.

Penyidik menyebut pihaknya bakal menunggu kehadiran Siskaeee dalam pemeriksaan yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari ini, Jumat (19/1/2014). Pihaknya akan melakukan tindak lajut secara tegas jika nantinya dia tetap mangkir dari pemanggilan.

"Kita tunggu kehadiran yang bersangkutan, akan kita update langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik," pungkasnya.