Tanggapi Hasil Survei yang Beredar, Ganjar: Kita Optimis Terus!

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu pun menanggapi santai survei Litbang Kompas yang menyebut kalah saing dengan pasangan calon nomor urut 02 di Jawa Tengah yang notabene basis PDI Perjuangan.

Ia menegaskan hasil survei bakal jadi pedoman untuk bekerja dan optimis dapat menang di Pilpres 2024. Ganjar juga akan melakukan ceking wilayah kantung suara yang belum maksimal.

"Kita juga punya survei yang lain yang saya katakan, tapi survei itu bisa dijadikan pedoman untuk kita bekerja, maka titik-titik itu nanti pasti kawan-kawan akan lakukan ceking," kata Ganjar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

"Setiap ada survei kita juga punya, bahkan kita juga punya yang lebih rutin dari itu, kita optimis terus," tambahnya.

Ganjar menanggapi santai hasil sejumlah lembaga survei yang menempatkan dirinya dengan Mahfud MD berada diposisi buncit. Ia menyebut bahwa TPN Ganjar-Mahfud punya survei banyak dan nanti akan dibandingkan.

"Kita punya survei banyak, semua survei kita baca saja nanti kita bandingkan," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)