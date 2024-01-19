Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyidik Tunggu Kehadiran Firli Bahuri dalam Pemeriksaan Hari Ini, Bakal Ditahan?

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:27 WIB
Penyidik Tunggu Kehadiran Firli Bahuri dalam Pemeriksaan Hari Ini, Bakal Ditahan?
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri hari ini kembali dijadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polisi menunggu kehadirannya pada pemerikaan hari ini Jumat, 19 Januari 2024.

"Masih on scadule pemeriksaan hari ini," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Jumat (19/1/2024).

Ade mengatakan, Firli merupakan satu-satunya orang yang diperiksa pada hari ini. Rencannya Firli bakal menjalano pemeriksaan di ruang penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pukul 09.00 WIB.

"Pemeriksaan tunggal terhadap tersangka saja," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180259//nicholay-Q3hZ_large.jpg
Polisi Diminta Naikan Kasus Kematian Arya Daru ke Tahap Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180021//ade-sLa5_large.jpg
Ini Motif Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179984//penembakan-WKAU_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179957//delpedro-S8nE_large.jpg
Berkas Perkara Lengkap, Delpedro Marhaen Akan Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179809//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VEZN_large.jpg
KPK Periksa Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono di Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179484//delpedro-EnZu_large.jpg
Delpedro Cs Jalani Sidang Putusan Praperadilan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement