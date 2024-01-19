Penyidik Tunggu Kehadiran Firli Bahuri dalam Pemeriksaan Hari Ini, Bakal Ditahan?

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri hari ini kembali dijadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polisi menunggu kehadirannya pada pemerikaan hari ini Jumat, 19 Januari 2024.

"Masih on scadule pemeriksaan hari ini," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Jumat (19/1/2024).

Ade mengatakan, Firli merupakan satu-satunya orang yang diperiksa pada hari ini. Rencannya Firli bakal menjalano pemeriksaan di ruang penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pukul 09.00 WIB.

"Pemeriksaan tunggal terhadap tersangka saja," pungkasnya.