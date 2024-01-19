FBR Dukung Keberlanjutan IKN Lewat Ganjar-Mahfud MD

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim mengatakan pihaknya mendukung keberlanjutan pembangunan ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Keberlanjutan ini didapatkan melalui pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pilpres 2024.

"Bukan cuma FBR tapi semua ruh masyarakat Betawi bersepakat untuk mendukung apa yang telah diputuskan oleh pemerintah memindahkan ibukota dari Jakarta ke penajam di Kalimantan Timur dan Kami yakin bahwa Pak Ganjar Pak Mahfud akan melanjutkan program itu,"kata Lutfi dalam keterangannya Jumat (19/1/2024)

Menurutnya kebijakan tentang IKN tidak dapat ditolak karena telah menghabiskan anggaran negara. Sehingga diperlukan keberlanjutan agar kebijakan tersebut dapat berhasil.

"Karena saya kira kita tidak bisa menolak kalau memang program itu baik perlu dilanjutkan kalau ada hal yang kurang maka tinggal diperbaiki. Jadi jangan kemudian menolak segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan terdahulu dan ini bentuk kedewasaan dalam memimpin,"ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa program IKN tidak dapat ditinggalkan karena telah diputuskan dalam UU nomor 3 tahun 2022. Bahkan Jakarta sendiri akan dibuat undang-undang baru dengan revisi undang-undang sebelumnya RUU daerah khusus Jakarta.