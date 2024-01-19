Miliki Keluarga Harmonis dan Bebas dari Gosip, Buat FBR Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim menyebut pasangan capres-cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mempunyai keluarga yang sakinah, harmonis dan bebas dari gosip. Dengan begitu pihaknya mendeklarasikan dukungannya Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Kedua pasangan ini adalah keluarganya sakinah bahagia dan bebas dari gosip. Sebuah keluarga yang sakinah mampu mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan yang ada untuk sesuatu yang besar membangun Indonesia menjadi lebih baik,"kata Lutfi dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Menurutnya Indonesia ini beragam suku bangsa agama yang mana berpotensi untuk terpecah belah. Sehingga keluarga menjadi lingkup terkecil dalam membangun kesamaan sehingga terjadi harmonisasi antara semua anggota keluarga.

"Bagaimana kita dengan pasangan itu berbeda latar belakang, pendidikan, adat dan budaya tapi kita bisa membangun harmoni maka kami berharap bahwa bekal dengan rumah tangga yang sakinah dan bahagia itu nantinya bisa menjadikanIndonesia dari Sabang sampai Merauke,"ucap dia.

Lebih lanjut dia mengaku turut mendukung visi dan misi dari Pak Ganjar dan Mahfud dimana menginginkam Indonesia unggul melalui gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. "Ini sesuai dengan cita-cita forum Betawi rembug itu sendiri yang ingin menjadikan kita menjadi jawara dan juara di kampung kita sendiri,"katanya.

Adapun mereka turut melihat sejumlah rekam jejak dari keduanya yang sungguh luar biasa. Sehingga dia berharap capres-cawapres yang didukung Perindo itu dapat menjadi pemimpin pemimpin negara 5 tahun ke depan.

"Tentunya tidak lantas sembarangan kita dukung mendukung tanpa melihat rekam jejaknya. Saya kira pengalaman ini nantinya bisa kita harapkan saat dia memimpin Indonesia ke depan,"tutur dia.

(Khafid Mardiyansyah)