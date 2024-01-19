Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Miliki Keluarga Harmonis dan Bebas dari Gosip, Buat FBR Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |08:01 WIB
Miliki Keluarga Harmonis dan Bebas dari Gosip, Buat FBR Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim menyebut pasangan capres-cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mempunyai keluarga yang sakinah, harmonis dan bebas dari gosip. Dengan begitu pihaknya mendeklarasikan dukungannya Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Kedua pasangan ini adalah keluarganya sakinah bahagia dan bebas dari gosip. Sebuah keluarga yang sakinah mampu mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan yang ada untuk sesuatu yang besar membangun Indonesia menjadi lebih baik,"kata Lutfi dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Menurutnya Indonesia ini beragam suku bangsa agama yang mana berpotensi untuk terpecah belah. Sehingga keluarga menjadi lingkup terkecil dalam membangun kesamaan sehingga terjadi harmonisasi antara semua anggota keluarga.

"Bagaimana kita dengan pasangan itu berbeda latar belakang, pendidikan, adat dan budaya tapi kita bisa membangun harmoni maka kami berharap bahwa bekal dengan rumah tangga yang sakinah dan bahagia itu nantinya bisa menjadikanIndonesia dari Sabang sampai Merauke,"ucap dia.

Lebih lanjut dia mengaku turut mendukung visi dan misi dari Pak Ganjar dan Mahfud dimana menginginkam Indonesia unggul melalui gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. "Ini sesuai dengan cita-cita forum Betawi rembug itu sendiri yang ingin menjadikan kita menjadi jawara dan juara di kampung kita sendiri,"katanya.

Adapun mereka turut melihat sejumlah rekam jejak dari keduanya yang sungguh luar biasa. Sehingga dia berharap capres-cawapres yang didukung Perindo itu dapat menjadi pemimpin pemimpin negara 5 tahun ke depan.

"Tentunya tidak lantas sembarangan kita dukung mendukung tanpa melihat rekam jejaknya. Saya kira pengalaman ini nantinya bisa kita harapkan saat dia memimpin Indonesia ke depan,"tutur dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud FBR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140748//viral-agEO_large.jpg
Profil Aiptu Zakaria Alias Jacklyn Chopper, Polisi yang Tangkap Ketua FBR Bojongsari karena Palak Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/338/3140727//viral-bgcm_large.jpg
Selain Jacklyn Chopper, Anak Mantan Kapolri Idham Azis Ikut Tangkap Ketua FBR Bojongsari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement