Ketum FBR: Ganjar-Mahfud Miliki Kesamaan dengan Sosok Soekarno-Hatta

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim mengatakan capres-cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki kesamaan dengan sosok Soekarno-Hatta karena bebas dari politik identitas. Dimana tidak membenturkan politisasi agama untuk memenangkan pilpres 2024.

"Punya kesamaan dengan Soekarno Hatta karena bebas dari politik identitas dengan melakukan politisasi atas agama dan Ganjar tidak punya jejak itu menggunakan agama untuk kepentingan politik,"kata Lutfi dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Selain itu, Ganjar - Mahfud juga dinilai bebas dari politik dinasti karena mereka memulai tanpa campur tangan sang penguasa.

"Bebas dari politik dinasti yang kronis persoalannya bukan masalah dinasti tapi ketika kekuasaan itu digunakan sebesar-besarnya untuk keluarga jadi kalau kita lihat start awalnya berbeda kalau penguasa ikut campur tangan,"kata dia.

Untuk ke depan, FBR berharap kepada Ganjar-Mahfud agar mampu menangani pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sehingga negara Indonesia dapat makmur dan sejahtera.

Makanya fokus yang berkaitan dengan pengentasan Kemiskinan menjadi fokus kita ketika memilih pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud.

"Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman masyarakat Betawi wabil khusus seluruh keluarga besar FBR bahwa kerembukan nomor 1 politik nomor 2 dan Presiden Nomor 3 karena itu sesuai dengan visi dan misi kita kita berharap ke depan penegakan hukum menjadi panglima dan harapan itu hanya pada pasangan Ganjar dan Mahfud,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)