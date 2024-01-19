Ketum FBR Sebut Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Tak Gengsi dan Mudah Berbaur

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim mengatakan pihaknya mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pilpres 2024. Salah satu alasannya dia melihat Ganjar adalah sosok pemimpin yang tak gengsi dan menghargai siapapun sehingga mudah berbaur.

"Pak Ganjar orang yang lugas simple, humble tidak pernah merasa gengsi menghargai siapapun yang ada di hadapannya tanpa pernah memandang orang itu kecil dari keseharian yang kita lihat saat dia mau menginap di rumah penduduk tidak pernah menyerah saja dan sepanjang itu dia lakukan,"kata Lutfi dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Sama dengan pasangannya, Mahfud MD, dimana FBR menilai bahwa Mahfud adalah pribadi yang sederhana dan tidak gila harta.

"Pak Mahfud orangnya nggak jauh beda dari orang Betawi yang royal dengan ilmu yang tidak pernah pelit dengan ilmu ketika ada orang bertanya tentang satu hal maka dia akan memberikan jawaban-jawaban yang lugas dan gamblang bisa diterima oleh banyak orang,"ucapnya.