Miliki Segudang Pengalaman, Ketum FBR Sebut Ganjar-Mahfud Bukan Pemimpin Lewat Jalur Instan

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim mengatakan capres-cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng. Di mana tidak dikarbit begitu saja yang tiba muncul dalam kontestasi politik di pemilu 2024.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud bukan kaleng-kaleng yang di karbit begitu saja tiba-tiba muncul atau orang Betawi bilang ujug-ujug tapi melalui proses yang panjang lewat pengkaderan dari mulai mahasiswa GMNI pa Mahfud di HMI mereka melewati tahapan itu proses demi proses dilalui,"kata Lutfi dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Sehingga hal tersebut dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa Paslon yang didukung partai Perindo itu tidak mendapatkan pengalaman dengan jalur yang instan.

"Inti juga pembelajaran kepada masyarakat bahwa mendapatkan sesuatu tidak dengan instan karena menyalahi sunnatullah. Tapi kalau akseleratif itu sesuai bagaimana percepatan tapi tahapan-tahapan itu harus kita lalui,"katanya.