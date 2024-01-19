Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Miliki Segudang Pengalaman, Ketum FBR Sebut Ganjar-Mahfud Bukan Pemimpin Lewat Jalur Instan

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |08:15 WIB
Miliki Segudang Pengalaman, Ketum FBR Sebut Ganjar-Mahfud Bukan Pemimpin Lewat Jalur Instan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim mengatakan capres-cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng. Di mana tidak dikarbit begitu saja yang tiba muncul dalam kontestasi politik di pemilu 2024.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud bukan kaleng-kaleng yang di karbit begitu saja tiba-tiba muncul atau orang Betawi bilang ujug-ujug tapi melalui proses yang panjang lewat pengkaderan dari mulai mahasiswa GMNI pa Mahfud di HMI mereka melewati tahapan itu proses demi proses dilalui,"kata Lutfi dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Sehingga hal tersebut dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa Paslon yang didukung partai Perindo itu tidak mendapatkan pengalaman dengan jalur yang instan.

"Inti juga pembelajaran kepada masyarakat bahwa mendapatkan sesuatu tidak dengan instan karena menyalahi sunnatullah. Tapi kalau akseleratif itu sesuai bagaimana percepatan tapi tahapan-tahapan itu harus kita lalui,"katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud FBR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140748//viral-agEO_large.jpg
Profil Aiptu Zakaria Alias Jacklyn Chopper, Polisi yang Tangkap Ketua FBR Bojongsari karena Palak Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/338/3140727//viral-bgcm_large.jpg
Selain Jacklyn Chopper, Anak Mantan Kapolri Idham Azis Ikut Tangkap Ketua FBR Bojongsari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement