Misteri Kejayaan Kerajaan Malayu Usai Runtuhnya Sriwijaya dan Hubungan Akrab dengan Singasari

Nama Kerajaan Malayu di Pulau Sumatera mungkin masih asing dibanding nama Sriwijaya. Ya nama kerajaan ini memang masih menjadi tanda tanya, sebab sumbernya konon hanya didasari pada berita-berita dari pedagang luar negeri yang singgah di Malayu.

Konon saat itu Kerajaan Sriwijaya sudah tamat ketika Kerajaan Malayu menjadi destinasi para pedagang dari Cina. Berita-berita dari pedagang Cina itu ditafsirkan bahwa Kerajaan Malayu berada di kawasan Pulau Sumatera bagian selatan.

Tafsiran para sejarawan dan ahli didasarkan pada berita Cina yang berasal dari tahun 1462 Masehi. Dimana saat itu Cina yang dikuasai oleh Dinasti Ming, menyebut nama kerajaan di Sumatera dengan San-fo-tsi, atau namanya dahulu Kan-t'o-li.

Sebagaimana dikutip dari "Sejarah Nasional Indonesia II : Zaman Kuno", dari berita tersebut diidentifikasikan para filolog atau ahli pembaca manuskrip - manuskrip kuno meletakkan lokasi San-fo-tsi di Pulau Sumatera. Hal ini diperkuat dengan pernyataan filolog Indonesia Poerbatjaraka yang menduga lokasinya berada di Tulangbawang, daerah aliran Sungai Tulangbawang, Lampung.

Kerajaan Tulangbawang yang dimaksud Poerbatjaraka ini kemudian ditaklukkan oleh kerajaan lain. Sebab berita Cina hanya menyebut sekali mengenai kerajaan ini. Identifikasi sejarah lain, menyamakan antara San-fo-tsi dengan Malayu.

Sementara kerajaan sebelumnya di Sumatera yang pernah berjaya yakni Kerajaan Sriwijaya sempat menyatakan pernah menaklukkan negara bernama Malayu. Pendapat inilah yang menyatakan, adanya dugaan Kerajaan Malayu kembali muncul usai Kerajaan Sriwijaya runtuh.

Nama Malayu sendiri kembali muncul berdasarkan referensi dari kitab Kakawin Pararaton dan Kakawin Negarakretagama di masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kedua sumber itu disebutkan, bahwa pada tahun 1275 Raja Singasari Kertanagara mengirimkan tentaranya ke Malayu.