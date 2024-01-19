Kunjungi Malang, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Unisma dan Universitas Brawijaya

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, Jumat (19/01/2024).

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh, Malang, pada pukul 09.15 WIB.

Setelah menempuh penerbangan selama 1 jam dan 30 menit, Wapres tiba di Malang pada pukul 10.45 dan disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta Arumi Bachsin Emil Dardak, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, Wapres beserta rombongan melanjutkan perjalanan untuk melakukan Salat Jumat di Masjid Ainul Yaqin di Kawasan Universitas Islam Malang (Unisma), Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang. Di lokasi tersebut, Wapres akan disambut oleh Pj. Walikota Malang Wahyu Hidayat, Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Unisma Mochtar Data dan Rektor Unisma Maskuri.

BACA JUGA: