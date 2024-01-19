Ganjar Terima Aduan Pekerja Migran soal Surat Suara Bermasalah: TPN Tindaklanjuti

JAKARTA - Seorang warga bernama Kutri, mengadu kejanggalan pelaksanaan pemilu ke Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Kepada Ganjar, Kutri menyampaikan laporan dari rekannya yang bekerja di Hong Kong bahwa ada surat suara yang dikirim salah alamat.

Bahkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) utmiu menyebut, PPLN Taipei hanya mengirimkan surat suara untuk Pileg, tak ada kertas suara Pilpres 2024. Mendapat aduan itu, Ganjar mengaku pihaknya tengah memantau.

"Kita lagi pantau bahkan tadi menyampaikan temannya di Hong Kong ada yang sudah menyoblos dan menurut mereka ada problem," ujar Ganjar dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (19/1/2024).

Dengan cepat, Ganjar mengaku langsung meneruskan laporan tersebut ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk dilakukan investigasi.

Capres yang didukung Partai Perindo itu meminta, agar laporan seperti itu diklarifikasi secepatnya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan.

"Kami sedang memantau ini dan masukan mulai masuk ke kita agar nanti TPN menindaklanjuti seperti apa kondisinya agar kita tidak curiga, tidak resah," kata Ganjar.

(Angkasa Yudhistira)