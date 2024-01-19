Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Terima Aduan Pekerja Migran soal Surat Suara Bermasalah: TPN Tindaklanjuti

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:19 WIB
Ganjar Terima Aduan Pekerja Migran soal Surat Suara Bermasalah: TPN Tindaklanjuti
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Seorang warga bernama Kutri, mengadu kejanggalan pelaksanaan pemilu ke Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Kepada Ganjar, Kutri menyampaikan laporan dari rekannya yang bekerja di Hong Kong bahwa ada surat suara yang dikirim salah alamat.

Bahkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) utmiu menyebut, PPLN Taipei hanya mengirimkan surat suara untuk Pileg, tak ada kertas suara Pilpres 2024. Mendapat aduan itu, Ganjar mengaku pihaknya tengah memantau.

"Kita lagi pantau bahkan tadi menyampaikan temannya di Hong Kong ada yang sudah menyoblos dan menurut mereka ada problem," ujar Ganjar dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (19/1/2024).

Dengan cepat, Ganjar mengaku langsung meneruskan laporan tersebut ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk dilakukan investigasi.

Capres yang didukung Partai Perindo itu meminta, agar laporan seperti itu diklarifikasi secepatnya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan.

"Kami sedang memantau ini dan masukan mulai masuk ke kita agar nanti TPN menindaklanjuti seperti apa kondisinya agar kita tidak curiga, tidak resah," kata Ganjar.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement