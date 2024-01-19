Kembali Diperiksa atas Dugaan Pemerasan SYL, Firli Bahuri : Kita Ikuti Saja

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri hari ini diperiksa oleh penyidik untuk keempat kalinya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli Bahuri sudah tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2024) sekira pukul 08.36 WIB. Firli mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Kepada awak media, ia mengatakan siap mengikuti pemeriksaan. “Kita ikuti saja (pemeriksaan hari ini). Alhamdulillah sehat,” kata Firli Bahuri di Bareskrim Polri.

