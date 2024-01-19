TPN Optimis Ganjar-Mahfud Tembus Putaran Kedua Pilpres 2024

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud optimis pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal tembus putaran kedua Pemilu. Hal itu berdasarkan survei internal milik TPN.

"Kami mendapati bahwa jika Pemilu terjadi dua putaran, maka kami optimis dan percaya bahwa pasangan kami mas Ganjar dan Prof Mahfud yang akan melaju ke putaran kedua," kata Jubir TPN Ganjar-Mahfud Pangeran Siahaan, Jumat (19/1/2024).

Pange, sapaan akrabnya, tak membeberkan angka yang didapatkan dari survei tersebut. Namun ia meyakini, hasil survei positif itu merupakan penilaian langsung atas kinerja Ganjar dan Mahfud selama masa kampanye.

"Kami mendapati bahwa setiap kali mas Ganjar dan Prof Mahfud turun ke masyarakat bertemu dengan berbagai macam elemen masyarakat kita mendapati energi yang begitu positif," ucap dia.

Menurutnya, energi positif itu merupakan perasaan kejujuran rakyat. Ia menyebut bahwa rakyat bisa merasakan mana calon pemimpin yang berjuang untuk kepentingan rakyat.

"Mereka bisa merasakan mana capres dan cawapres yang berjuang untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan sendiri," tuturnya.