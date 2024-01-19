Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktivis HAM Ungkap Kenapa Kasus Penculikan 98 Masih Terabaikan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:00 WIB
Aktivis HAM Ungkap Kenapa Kasus Penculikan 98 Masih Terabaikan
Peluncuran buku Penculikan Bukan untuk Diputihkan (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Aktivis HAM, Taufik Pram menyayangkan pemerintah hingga saat ini belum serius menangani kasus hilangnya 13 aktivis pada 1997-1998. Namun, ia mengungkap kasus kenapa kasus tersebut masih terabaikan.

Taufik merupakan salah satu penulis Buku berjudul 'Penculikan Bukan untuk Diputihkan' mengenang para aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1997-1998. Ia menulis buku tersebut dengan aktivis HAM Al Araf.

Menurut Taufik, buku tersebut mendapatkan referensi hanya diperoleh dari buku-buku yang ditulis Purnawirawan ABRI atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun, penyelesaian kasus hilangnya para aktivis pun dikerucutkan pada polemik argumen antar kelompok kelompok purnawirawan ABRI tersebut.

"Maka dari itu, sampai saat ini penyelesaian kasus penculikan aktivis 98 itu nasibnya terabaikan karena narasinya dikerucutkan pada perdebatan antar purnawirawan ABRI," ujar Taufik di Sadjoe Cafe Tebet, Kamis (18/1/2024).

Ia pun menekankan, bahwa situasi kehidupan di Indonesia yang seperti sekarang ini tak akan terwujud tanpa perjuangan teman-teman aktivis tersebut.

"Tanpa perjuangan teman-teman aktivis di 97 sampai 98 itu, kita tidak mungkin kumpul-kumpul seperti ini. Terutama teman-teman wartawan, tidak mungkin bisa menjalankan kerja-kerja jurnalistik secara profesional karena terbelenggu Undang-Undang Pers dan surat izin usaha penerbitan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177478/penculikan-Rb5T_large.jpg
Cerita Korban Lolos dari Penyekapan di Tangsel, Kabur saat Pelaku Tertidur Lelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173029/anak_hilang-Lmki_large.jpg
Heboh! Bocah Hilang 13 Hari Diduga Diculik Badut di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152823/penjara-vuqI_large.jpg
4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel Ditangkap, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152666/penculikan-kswL_large.jpg
Brutal! Pria Diculik Sejumlah OTK di Kemang Jaksel, Diborgol hingga Dipukuli Dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/609/3149462/korban_penculikan-azCu_large.jpg
3 Bocah di Makassar Diculik,  Korban Dilepas Pelaku Usai Gasak Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/519/3141311/penculikan-ixdG_large.jpg
Kronologi Pria di Malang Culik Bocah 4 Tahun Minta Tebusan Rp150 Juta, Begini Modusnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement