Cak Lontong ke Banten Serap Keluhan Nelayan dan Bawa Visi Misi Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Komedian senior Lies Hartono atau Cak Lontong bersama TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkunjung ke Banten untuk menyerap aspirasi para nelayan. Dia mendengarkan keluhan nelayan soal program yang kurang tepat sasaran.

"Terus terang saya dari Jakarta kita ingin membuat semuanya di sini jadi lebih pas, setuju enggak? (teriak nelayan 'setuju'), kalau tadi ada nelayan dikasih cangkul, petani di kasih jaring nah itu enggak tepat sasaran," ucap Cak Lontong di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bayah, Banten, Jum'at (19/1/2024).

Keluhan nelayan tersebut, tentunya bisa dijawab dengan program tepat sasaran yang dimiliki pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lewat program KTP Sakti yang dimiliki pasangan Ganjar-Mahfud, seluruh bantuan nantinya akan tepat sasaran.

"Kita bikin semuanya tepat sasaran disini setuju enggak? (Setuju) nah kalau setuju berarti saya ke sini sudah tepat," kata Cak Lontong.

