HOME NEWS NASIONAL

TGB Ajak Kader Partai Perindo Terus Sosialisasikan Program dan Rekam Jejak Ganjar-Mahfud

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:21 WIB
TGB Ajak Kader Partai Perindo Terus Sosialisasikan Program dan Rekam Jejak Ganjar-Mahfud
Tuan Guru Bajang di DPW Perindo NTB (Foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo HM Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengajak kader Partai Perindo terus menyosialisasikan ke masyarakat visi misi dan program-program pasangan yang diusung Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Supaya selalu disampaikan agenda dari Ganjar-Mahfud. Supaya masyarakat tahu beliau (Ganjar-Mahfud) seperti ini tidak kali ini saja, tapi sejak dahulu," ujar TGB usai rapat koordinasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat, Jumat (19/1/2024).

TGB yang juga Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mengatakan kader Perindo juga harus menyampaikan rekam jejak Ganjar-Mahfud ke masyarakat. Termasuk kebiasaan keduanya dekat dengan rakyat bahkan menginap di rumah warga.

 BACA JUGA:

Aktivitas ini tidak hanya berlangsung saat masa kampanye, hal itu terjadi sejak Ganjar menjadi DPR RI maupun Gubernur Jawa Tengah. Diantara agenda Ganjar selama berkampanye, Capres yang dikenal dengan rambut putihnya ini kerap tidur di kediaman warga.

"Termasuk soal anak putus sekolah dicarikan sekolah, putus kerja dicarikan pekerjaan. Itu beliau otentik dari dulu," tuturnya.

Bukan sekadar tidur, Ganjar pun ikut berkumpul dan makan bareng dengan warga sekitar. Terbaru Ganjar tidur di kediaman warga di Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan bersama warga Kauman, Ganjar sarapan nasi jagung, botok, dan teri.

Halaman:
1 2
      
