Mbappe Pesepakbola dengan Gaji Tertinggi di Eropa, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

KYLIAN Mbappe jadi salah satu pemain sepak bola Eropa yang paling digandrungi oleh para pecinta sepak bola saat ini. Popularitasnya meningkat sejak kemampuannya di lapangan hijau terasah bersama AS Monaco.

Saat ini, Mbappe masih tercatat sebagai pemain Paris Saint-Germain dengan gaji tertinggi di Eropa. Transfermarkt menyebutkan bahwa nilai pasar Mbappe adalah 180 juta Euro hingga 200 juta Euro atau sekitar Rp2,94 triliun hingga Rp3,26 triliun.

Kalau kata data dari Celebrity Net Worth, Mbappe memiliki kekayaan bersih sebesar 180 juta USD atau sekitar Rp2,77 triliun. Saat ini, pemain berkepala pelontos itu menerima gaji dasar 53 juta USD atau sekitar Rp817,73 miliar dan 10 juta USD atau sekitar Rp154,28 miliar untuk iklan setiap tahunnya.

Bila ditotal, Mbappe memperoleh pendapatan sebesar 63 juta USD atau sekitar Rp972 miliar per tahunnya sebelum pajak. Pada 2022 lalu, Mbappe memperpanjang kontrak tiga tahun bersama PSG hingga 30 Juni 2025. Menurut laporan Sky Sports, kontrak tiga tahun tersebut bernilai 4,9 juta USD atau sekitar Rp75,6 miliar per bulan.

Lalu, pemain kelahiran 20 Desember 1998 ini juga diberikan bonus penandatanganan sebesar 123 juta USD atau sekitar Rp1,89 triliun. Selain di lapangan, Mbappe juga dikenal memperoleh pundi-pundi kekayaannya dari luar lapangan.

