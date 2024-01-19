Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilpres 2024, Andi Widjajanto: Mengarah ke Pemilu Dua Putaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:44 WIB
Pilpres 2024, Andi Widjajanto: Mengarah ke Pemilu Dua Putaran
Andi Widjajanto (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyebut elektabiltas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka stagnan.

Hasil elektabilitas ini mengarah pada kemungkin Pemilu 2024 terjadi dua putaran.

"Tampaknya memang mengarah kepada Pemilu dua putaran karena ada stagnasi dari pasangan 02 yang sulit mencapai 50 persen ke atas hinggal 14 Februari 2024 nanti," ucap Andi Widjajanto, dalam tayangan iNews Siang, Jumat (19/1/2024).

Salah satu mandeknya elektabilitas Prabowo-Gibran, kata Andi, lantaran adanya sentimen negatif yang berkembang kepada pasangan itu. Menurutnya sentimen negatif masyarakat terhadap pasangan itu tembus hingga 40 persen.

"Dalam salah satu triangulasi kami, kami berusaha untuk memahami kenapa stagnasi itu terjadi dan salah satu penyebabnya antara lain karena sentimen negatif paslon 02 itu cukup signifikan jauh," tuturnya.

Putaran kedua juga akan terjai jika melihat masih banyaknya pemilih yang belum yakin terhadap pasangan capres dan cawapresnyang dipilihnya. Hal itu juga terungkap dalam berbagai macam survei.

Halaman:
1 2
      
