Wacana Koalisi Anies dan Ganjar, Dinilai Perlu Menyatu Bersama Kekuatan Rakyat

JAKARTA - Pasca-debat Capres pada 7 Januari 2024, wacana bersatunya kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mencuat. Bahkan, hal tersebut tak dipungkiri karena kedua kubu juga membangun komunikasi.

Menurut Pengamat politik dan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, memang perlu menjaga batas yang jelas antara penguasa dan rakyat. Kemudian, di antara mereka yang ingin terus berkuasa dengan mereka yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

Pentingnya pemisahan yang tegas antara mereka yang mendukung semangat reformasi 98 dengan mereka yang berupaya melawan perubahan tersebut. Sebab itu, menurutnya, komunikasi antara kedua kubu bersama rakyat, masyarakat sipil, dan pelaku demokrasi harus ditingkatkan.

Hal ini menjadi sangat penting dalam menghadapi kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan yang berupaya merusak reformasi.

"Komunikasi antara rakyat, antar kubu 01-03 (Anies dan Ganjar), dan antar para pelaku demokrasi harus diperkuat dan diwujudkan dalam implementasinya," ujar Hendri Satrio dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Kamis (19/1/2024).

Hendri Satrio mengungkapkan hal tersebut menanggapi kemungkinan kolaborasi antara kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada putaran kedua Pilpres 2024.