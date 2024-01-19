Debat Ke-4 Pilpres 2024, Mahfud Bakal Fokus Bahas Isu Lingkungan Hidup

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD bakal fokus membahas isu lingkungan hidup saat debat keempat Pilpres 2024 yang rencananya digelar pada Minggu, 21 Januari 2024. Mahfud bakal membahas isu lingkungan dengan berlandaskan penegakan hukum.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Roby Muhamad menerangkan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut sudah sangat berpengalaman di bidang hukum. Oleh karenanya, pengalamannya tersebut akan menjadi dasar kuat dalam membahas isu lingkungan hidup.

"Latar belakang dan pengalaman beliau yang mendalam di bidang hukum juga akan menjadi landasan yang kuat dalam menangani isu-isu lingkungan hidup," kata Roby kepada wartawan, Jumat (19/1/2024).

Roby menyebut Mahfud juga sangat berpengalaman dalam adu ide, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Ditambah lagi, sambungya, akhir-akhir ini Mahfud makin sering berdialog langsung dengan masyarakat dan menyerap permasalahan-permasalahan rakyat.